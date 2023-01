INUTILI I SOCCORSI

Dramma nel quartiere della Noce, a Palermo. Un uomo di 76 anni si è improvvisamente accasciato in strada a causa di un malore. E’ successo nella tarda mattinata. Sono subito scattati i soccorsi, con il personale del 118 che sono arrivati sul posto per cercare di salvare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il settantaseienne era già morto. La salma è stata restituita alla famiglia. La causa della morte con ogni probabilità un infarto fulminante.

La tragedia allo stadio

Tragedia nel corso della partita di calcio di serie D tra Città di Sant’Agata e Santa Maria. Durante il match, un tifoso di circa 70 anni ha accusato un malore improvviso ed è morto. Purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.

La squadra di casa ha interrotto i festeggiamenti

In seguito al dramma che si è consumato sugli spalti, la squadra di casa ha interrotto i festeggiamenti per la vittoria in segno di rispetto e lutto per la perdita del loro caro sostenitore. La società del Città di Sant’Agata ha annunciato il decesso sui loro canali social e ha espresso il loro dolore e dispiacere per ciò che è accaduto. Anche i tifosi avversari hanno espresso la loro tristezza e solidarietà alla famiglia della vittima.

Il dolore della Città di Sant’Agata

“Non ci sono parole per esprimere il nostro stato d’animo – ha fatto sapere la La Città di Sant’Agata sui social – per ciò che è accaduto al ‘Fresina’, dove un bel pomeriggio di sport per i nostri colori è purtroppo finito in maniera tragica a seguito del malore improvviso che ha causato la morte di un nostro caro e affezionato sostenitore, negli istanti immediatamente successivi alla fine del match”. Dalla società si dicono inoltre, “attoniti e sgomenti, con gli occhi gonfi di lacrime e il cuore carico di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia dell’uomo, e in segno di lutto e di rispetto non ci sarà alcun commento sulla partita né questa pagina sarà aggiornata per le prossime 48 ore”.