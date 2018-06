Nel corso della seduta di oggi l’Ars ha eletto due nuovi componenti del Consiglio di Presidenza, alla luce della recente modifica del regolamento parlamentare che porta da tre a cinque il numero dei Deputati Segretari, per permettere a tutti i gruppi parlamentari di essere rappresentati.

I due eletti sono Gaetano Galvagno del gruppo di Fratelli d’Italia che ha ottenuto 20 voti ed Edy Tamajo di Sicilia Futura al quale sono andati 16 voti. Un altro parlamentare di Fratelli d’Italia, Elvira Amata, ha ottenuto 19 voti ma non è stata eletta perché, come ha spiegato il presidente di turno dell’Ars Roberto Di Mauro al momento della proclamazione “non può essere eletto più di un deputato segretario per gruppo parlamentare”.