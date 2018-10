Una difficile e tormentata storia d'amore che dura da 45 anni

Sarà celebrata domani 10 ottobre la prima unione civile tra due donne nel comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Quella tra Rosalia Amormino e Salvatrice Giallombardo non è il primo matrimonio di questo tipo che coinvolge due termitane. Lo scorso 8 settembre, infatti, un’altra coppia di donne di Termini si era unita in matrimonio, con rito civile, a Castel di Tusa.

Himeraweb.it ha incontrato le due donne il giorno prima della celebrazione per raccontare la loro tormentata storia d’amore. Una storia fatta di tanti periodi bui e difficili per le due donne e per i sentimenti che le legano fortemente contrastati dalle famiglie e dai pregiudizi.

Domani, dopo quasi 45 anni in cui Rosalia e Salvatrice non si sono mai separate, finalmente potranno rendere ufficiale la loro unione.

