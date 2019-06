domenica 23 giugno alle 9.30

Poco più di una settimana alla settima edizione del “Trofeo Città di Monreale – 3° Memorial Michele Guzzo” che, domenica 23 giugno, vedrà riversarsi nella cittadina normanna centinaia di atleti, provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione, organizzata dal Marathon Monreale, sarà valida come terza tappa del circuito Running Sicily – Coppa Conad.

Il via alla gara sarà dato 9.30 dalla centralissima piazza Guglielmo, dove è previsto anche l’arrivo. Cinque i giri da 1,870 km per un totale di 9.300 metri. Sarà un percorso tecnico e ondulato che abbraccia le bellezze architettoniche della cittadina alle porte di Palermo, in un connubio ormai consolidato di sport, turismo e cultura.

Ad aprire la kermesse sarà Salvo Campanella socio del Marathon Monreale e atleta in carrozzina. Campanella precederà gli atleti normodotati, effettuando un giro del percorso grazie all’esoscheletro ReWalk, struttura autoportante che gli consentirà di stare sulle proprie gambe, proprio come era già avvenuto, in occasione della Strapapà, lo scorso mese di marzo, a Palermo.

Quest’anno la manifestazione, firmata dal team del presidente Nino Lo Iacono, si svolgerà in concomitanza con la seconda edizione di “Monreale Arte in fiore” l’infiorata, in programma il 22 e 23 giugno prossimi.