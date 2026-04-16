Si è insediato a Termini Imerese il nuovo procuratore Angelo Cavallo. Il procuratore Cavallo ha giurato. La nomina all’unanimità lo scorso 21 gennaio da parte del plenum del Csm, arrivata a otto mesi dal pensionamento di Ambrogio Cartosio, che ha guidato l’ufficio giudiziario di Termini dal 2017 a maggio dello scorso anno. Angelo Cavallo ha ricoperto l’incarico di procuratore a Patti, dal 2018.

Originario di Lecce, è stato per anni alla Dda di Messina, dove ha coordinato operazioni che hanno portato alla cattura dei vertici della mafia barcellonese e della mafia dei Nebrodi.

Un bagaglio di competenze che ora porterà a Termini Imerese, chiamata a confrontarsi con un territorio articolato e strategico sul fronte giudiziario.

Il plenum del Csm ieri ha nominato Mario Conte, già consigliere della prima sezione della Corte d’Appello, presidente della sezione penale dello stesso Tribunale di Termini, lasciato vacante dal 3 maggio dell’anno scorso dal giudice Vittorio Alcamo, nominato a sua volta presidente della quinta sezione del Tribunale di Palermo.