Era la guida spirituale e punto di riferimento per l’intera comunità di Isola delle Femmine. E’ morto all’età di 60 anni don Calogero Governale venuto a mancare per un malore fulminante. Era parroco della chiesa Maria Santissima delle Grazie dal 2006 e per quasi vent’anni aveva rappresentato una presenza stabile e rassicurante per i fedeli del paese.

A dare l’annuncio è stato il Comune attraverso un messaggio diffuso tramite i social: “La comunità di Isola delle Femmine questa mattina, martedì 22 aprile, si raccoglie triste e dolorosa dinnanzi all’improvvisa notizia della morte di Don Calogero Governale, parroco della Chiesa Maria SS. delle Grazie. Da tanti anni Don Calogero era alla guida salda dei fedeli isolani ed era punto di riferimento spirituale, sociale ed educativo. L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza della grande perdita di uno dei punti di riferimento essenziali per la nostra comunità, si stringe con affetto commosso attorno alla famiglia Governale”.

Chi era Don Calogero

Nato a Roccamena il 16 giugno 1964, don Calogero era stato ordinato sacerdote il 18 maggio 1991 nella Cattedrale di Monreale, dopo gli studi al seminario arcivescovile e successivamente alla pontificia facoltà Teologica di Sicilia.

Nel corso del suo ministero ha ricoperto diversi incarichi: vicario parrocchiale a Partinico, parroco a Prizzi e Filaga, segretario dell’arcivescovo di Monreale Cataldo Naro, e parroco del Santuario di Tagliavia. È stato anche insegnante di religione, animatore diocesano del Cursillos di Cristianità e membro del consiglio presbiterale.

Amato per la sua umiltà e vicinanza ai più fragili, è ricordato dai fedeli come un uomo di grande umanità e fede. Il sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso, in un post, ha parlato di una “grande perdita per la comunità”, definendolo “guida salda e punto di riferimento spirituale, sociale ed educativo”.

Il cordoglio

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, tanti i messaggi di cordoglio: “Ci stringiamo attorno alla comunità di Isola delle femmine per la triste e dolorosa notizia. Oggi il parroco Calogero Governale è tornato alla casa del padre” ha scritto tramite social la parrocchia San Francesco d’Assisi di Sferracavallo.