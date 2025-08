Si è ucciso in carcere Stefano Argentino l’assassino di Sara Campanella la giovane di Misilmeri uccisa a Messina dal collega di università.

Argentino sì è tolto la vita, impiccandosi. Era detenuto nel carcere di Messina con l’accusa di avere ucciso la giovane Sara Campanella, il 31 marzo scorso.

Non era più in regime di alta sorveglianza ma in una cella con altri due detenuti. Era anche tornato a mangiare, dopo un periodo in cui aveva rifiutato il cibo

Oggi pomeriggio intorno alla diciassette si è allontanato dai suoi compagni, è stato trovato poco dopo da alcuni agenti della polizia penitenziaria ormai senza vita. Inutili i soccorsi.

La procura di Messina diretta da Antonio D’Amato ha aperto un’inchiesta su quando accaduto.

“E’ l’epilogo terribile di una storia terribile. Ha deciso lui le sorti di due famiglie. Per noi è un colpo molto doloroso. Non possiamo che essere addolorati in questo momento. Non ci sono parole per descrive i sentimenti che stanno provando i familiari di Sara”. Così l’avvocata Concetta La Torre che assiste la mamma di Sara Campanella, la giovane uccisa a Messina dal collega universitario lo scorso 31 marzo.

Per il femminicidio di Sara Campanella era stata già fissata la prima udienza, il 10 settembre. La procura aveva contestato la premeditazione al giovane. Le indagini dei carabinieri hanno svelato che da mesi Stefano Argentino pedinava la compagna di facoltà Sara Campanella e annotava i suoi deliri sul telefonino: “Dal sognarmi a essere il tuo peggiore incubo”, scriveva nel mese di ottobre del 2024, cinque mesi prima del femminicidio avvenuto davanti allo stadio di Messina.

Sara Campanella aveva provato a resistere alle continue avance, alla tempesta di messaggi, ai pedinamenti. Il pomeriggio in cui uscì per l’ultima volta dall’università si era accorta che Argentino la seguiva. Per questo aveva mandato un messaggio alle amiche: “Il malato mi segue”. Ma le compagne di università erano ormai andate via. E a Sara Campanella non era rimasto che attivare il registratore del suo smartphone, come aveva fatto altre volte, per documentare le molestie. Ma questa volta le molestie avevano avuto il peggiore degli esiti.