Intervento di polizia e vigili del fuoco

E’ morta dopo essersi lanciata dal ponte di via Oreto a Palermo. Pare abbia lasciato il cellulare prima di compiere l’estremo gesto.

La giovane di 23 anni sarebbe messa a cavalcioni sul muretto e poi si sarebbe lasciata cadere nel vuoto. E’ successo oggi intorno alle 13 di oggi.

Sono immediatamente arrivati gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Per lei però non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato coperto con un telo bianco in attesa dell’arrivo del medico legale e dei familiari. Restano da chiarire le ragioni della tragedia e se la ragazza abbia lasciato qualche messaggio prima dell’estremo gesto.

Alcuni giorni fa un altro tentato suicidio sempre nella stessa zona. Quel giorno un passante è riuscito a bloccare l’uomo che tentava di farla finita. Stavolta non c’è stato nulla fare.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ Helpline-Telefono giallo, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio.

Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.