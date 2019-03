Sabato 30 marzo alle 20.30

Anche quest’anno Palermo spegne le luci della facciata del Teatro Massimo a Piazza Verdi per l’Ora della Terra 2019. L’iniziativa Earth Hour è supportata dal circolo del WWF Nord Occidentale di Palermo.

Ala manifestazione parteciperanno anche Enzo Mancuso con i suoi pupi siciliani, Paolo Zarcone con la sua chitarra e al buio splenderà la bandiera del Panda, simbolo dell’organizzazione mondiale che si occupa di salvaguardare le biodiversità e gli ecosistemi del pianeta.

Earth Hour, spiegano gli organizzatori, è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione. Il WWF promuove da più di dieci anni la grande mobilitazione internazionale mirata a incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo. L’appuntamento è per la serata del sabato 30 marzo. La manifestazione si svolgerà in piazza Verdi, nello spazio antistante il Teatro Massimo.

“Per un Pianeta vivente – afferma il presidente del WWF Nord Occidentale Pietro Ciulla -, vincere le grandi sfide della Natura e del Clima fermare la perdita della biodiversità e dimezzare le emissioni climalteranti a livello globale entro il 2030. Insieme è possibile”.