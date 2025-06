Un nuovo modello di accoglienza residenziale per genitori detenuti con figli prende forma in Sicilia. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare un progetto sperimentale da oltre 294 mila euro, finalizzato a garantire supporto e inclusione sociale per nuclei familiari in misura alternativa alla detenzione.

Il progetto

Il progetto, reso possibile grazie ai fondi trasferiti dal ministero della Giustizia, prevede la realizzazione di percorsi personalizzati per genitori accompagnati dai propri figli, secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria.

Obiettivo: evitare la permanenza dei bambini in carcere e favorire il reinserimento sociale dei genitori attraverso un approccio multidisciplinare.

“Vogliamo garantire un supporto strutturato e continuativo – ha dichiarato l’assessore regionale Nuccia Albano – capace di rispondere in maniera efficace e integrata ai bisogni complessi di questi genitori e dei loro figli, attraverso percorsi educativi, lavorativi, abitativi e psicosociali personalizzati”.

Il progetto dovrà avere una durata compresa tra 18 e 24 mesi ed è rivolto a genitori che, pur essendo sottoposti a misura detentiva, possono usufruire di una struttura residenziale extra-carceraria.

Centrale sarà il lavoro sull’autonomia del nucleo familiare, con interventi mirati al rafforzamento delle competenze genitoriali e al miglioramento delle condizioni socio-economiche del genitore, tutelando al tempo stesso il benessere dei minori.

A poter presentare istanza sono gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale, con sede legale o operativa in Sicilia e con comprovata esperienza nell’accoglienza residenziale di persone detenute e nel loro reinserimento sociale.

Una misura che si muove in linea con le normative europee e nazionali, ponendo al centro il diritto all’infanzia, la tutela della genitorialità e la costruzione di un’alternativa concreta alla detenzione che non spezzi i legami familiari.

Il bando è disponibile al seguente link.