La Regione si appresta a lanciare un innovativo strumento finanziario, il “Sicilia Bond” (o forse “Trinacria Bond”), pensato per sostenere le imprese locali. L’iniziativa, prevista per la primavera del 2025, prevede un investimento regionale di 18 milioni di euro, che si stima attiverà finanziamenti per un valore complessivo di almeno 60 milioni.

Come funziona il “Sicilia Bond”?

Come riporta il Giornale di Sicilia, il meccanismo, definito “basket bond”, prevede l’emissione di obbligazioni da parte delle imprese, garantite dalla Regione tramite l’Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS). L’IRFIS pubblicherà un avviso pubblico rivolto alle imprese interessate a questo tipo di finanziamento. In cambio dei fondi ricevuti, le aziende si impegnano a restituire il capitale più gli interessi alla scadenza del titolo. La garanzia dell’IRFIS, coperta da fondi europei gestiti dall’Assessorato alle Attività Produttive, assicura la copertura del prestito, inclusi gli interessi.

Un modello di successo già sperimentato

Questo modello, già adottato con successo in altre regioni italiane come Campania, Puglia e Lazio, rappresenta una novità per il sistema imprenditoriale e bancario siciliano. L’iniziativa è stata ideata dal Presidente della Regione Renato Schifani, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Edy Tamajo, e con l’IRFIS, sotto la direzione di Iolanda Riolo e Giulio Guagliano.

Dettagli dell’operazione finanziaria

Dei 18 milioni stanziati dalla Regione, 15 saranno destinati alle garanzie sui bond, mentre i restanti 3 milioni copriranno i costi di emissione a carico delle imprese. La sottoscrizione dei bond sarà riservata a investitori istituzionali, come Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, che hanno già partecipato a iniziative simili in altre regioni. L’IRFIS ha incluso l’operazione “basket bond” nel suo piano industriale per il 2025.

Ulteriori iniziative a sostegno delle imprese

Oltre al “Sicilia Bond”, l’IRFIS prevede di stanziare ulteriori risorse per sostenere le imprese siciliane. Sono previsti 100 milioni di euro per il bando “Ripresa Sicilia”, destinato a finanziare investimenti fino a 5 milioni per le piccole e medie imprese. Altri 27 milioni saranno destinati al bando “Fare Impresa Sicilia”, a supporto della nascita e dello sviluppo di nuove attività imprenditoriali.