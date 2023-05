Salto ostacoli, weekend a Roma per la 90ma edizione dal 26 al 28 maggio

Il salto ostacoli siciliano è pronto per la 90ma edizione di Piazza di Siena a Roma. La selezione siciliana campione in carica difende il titolo conquistato lo scorso anno nel weekend. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio la selezione sarà alla Coppa del Presidente Pony e alla Coppa del Presidente riservata agli Junior.

Il Comitato Fise Sicilia, guidato da Fabio Parziano, si presenta all’appuntamento romano da campione in carica, grazie alla storica vittoria nella Coppa del Presidente riservata ai cavalli ottenuta lo scorso anno nel campo del Galoppatoio di Villa Borghese.

Le due squadre siciliane sono state individuate al termine delle tappe di selezione che il Comitato Fise Sicilia ha organizzato nel territorio.

La squadra siciliana che difende il titolo

A comporre la squadra che dovrà difendere il titolo saranno Gabriel Ortisi su Hermosa del Colle S. Martino (Coach Equestrian Center, Augusta), Martina Gervasi su Cascatina della Caccia (Horse Paradise Asd, Siracusa), Maria Vittoria Ciancico su Never For Get Me (C.I. Valverde; Catania), Vito Di Salvo su Elixir du Paradis (Riders Club, Palermo) e Erika Grazia Arcidiacono su Udin’ dell’Armonia (Asd Centro Ippico Cardinale, Paternò).

La novità dell’edizione 2023, la gara riservata ai pony

La novità di quest’anno a Piazza di Siena riguarda l’inserimento nel calendario sportivo di una seconda gara a squadre riservata, però, ai pony. A rappresentare la Sicilia in occasione della Coppa del Presidente Pony saranno, invece, Michela Maria Cannella su Ringesheim (Asde Villa Pensabene, Palermo), Ginevra Guastella su William (Equitazione Siracusana Asd, Siracusa), Edoardo Arcidiacono su Kantje’s Florian (Horsing Club, Palermo), Flavio Campanella su Pablo (Asde Villa Pensabene, Palermo) e Andrea Cipolla su Sissi Scarlet (Asde Villa Pensabene, Palermo).

Capo equipe di entrambe le squadre siciliane sarà Bruno Nasisi.

Queste le parole di Fabio Parziano, presidente del comitato Fise Sicilia subito dopo la prova di selezione di Augusta, al termine della prova. “Siamo pronti per Piazza di Siena – ha sottolineato– e a confrontarci da squadra Campione uscente, vista la spettacolare vittoria del 2022. I nostri Junior avranno una responsabilità in più quest’anno, ovvero quella di provare a ripetersi. Sono certo che i ragazzi daranno tutto e di fatto sono binomi con esperienza in grado di mantenere la freddezza necessaria per affrontare una gara di questa levatura tecnica. I più giovani sui pony avranno quest’anno la bellissima opportunità di competere insieme ai compagni di squadra più grandi e nello splendido scenario offerto dal concorso romano. A tutti i nostri ragazzi voglio augurare di vivere appieno questo momento unico, perché sarà una di quelle esperienze che ricorderanno per tutta la vita”.