Saranno messi in vendita da domani, sabato 28 marzo, alle 11,30 i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, per favorire il rientro di quanti vivono al nord, in occasione del prossimo periodo festivo.

Schifani: “Occasione per i siciliani di rientro”

“Il Sicilia Express – dice il presidente Renato Schifani – è un’opportunità, per centinaia di nostri concittadini, per tornare nell’Isola per le vacanze pasquali. Il convoglio si aggiunge alla pianificazione ferroviaria ordinaria, è un treno speciale promosso dalla Regione e pensato per quanti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per l’indisponibilità di posti sugli altri vettori, inclusi gli aerei, o perché i prezzi erano troppo alti. Prosegue il nostro impegno per garantire il diritto alla piena mobilità dei siciliani. Questo intervento si aggiunge alle misure già avviate per contrastare il caro voli, per attirare nuovi vettori negli scali siciliani, per la continuità territoriale Trapani Birgi e a Comiso, e agli investimenti per rendere le infrastrutture dei trasporti più moderne, efficienti, attrattive, accoglienti e sicure. I numeri ci stanno dando ragione, anche con l’aumento dei turisti che scelgono di venire in Sicilia”.

La Regione lo ha finanziato con 153mila euro

Nei giorni scorsi, la giunta Schifani ha autorizzato il finanziamento del servizio con circa 153 mila euro di fondi del bilancio della Regione.

“Il governo Schifani – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – conferma l’impegno per garantire il pieno diritto alla mobilità dei siciliani, con iniziative per calmierare gli effetti speculativi che innescano una spirale dei prezzi verso l’alto. Ci conforta la risposta favorevole che ottengono i treni speciali organizzati dalla Regione nei periodi delle feste e l’impatto del contributo contro il caro-voli voluto dal governo Schifani e ormai divenuto strutturale”.

Date, tappe e biglietti

La partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa; il ritorno è programmato per il successivo 7 aprile. I biglietti si potranno acquistare sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia (app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate) e sul sito di FS Treni turistici italiani, mentre per i dettagli sull’offerta commerciale sarà possibile consultare nei prossimi giorni il sito. Il costo parte da 29,90 euro, secondo la tipologia dei posti.

