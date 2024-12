Il “Sicilia Express“, il treno regionale a prezzi agevolati pensato per il rientro dei siciliani durante le festività natalizie, si prepara a raddoppiare le corse. Dopo la partenza del primo convoglio prevista per il 21 dicembre, un secondo treno è in programma, presumibilmente per il 26 dicembre. L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo, verrà replicata anche a Pasqua, come annunciato dal governatore Renato Schifani e dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

Raddoppio corse e sconti per treni e mezzi pubblici

L’assessore Aricò ha sottolineato il successo dell’iniziativa, evidenziando come i biglietti del primo treno siano stati esauriti in un’ora. Questo risultato conferma la validità del progetto, che mira a facilitare gli spostamenti durante i periodi di maggiore congestione. Oltre al raddoppio delle corse del Sicilia Express, sono previsti sconti anche per i treni e i mezzi pubblici urbani a Palermo e Catania.

Agevolazioni natalizie per treni e mezzi pubblici a Palermo e Catania

A Palermo, dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il biglietto ferroviario da qualsiasi stazione all’aeroporto Falcone e Borsellino costerà 4 euro invece di 6,80 euro. Il biglietto giornaliero per treni Trenitalia e mezzi Amat all’interno dell’area urbana sarà ridotto da 6,10 euro a 3 euro. A Catania, nello stesso periodo, il costo del biglietto da qualsiasi stazione urbana all’aeroporto Vincenzo Bellini sarà di 1 euro invece di 2,20 euro. La stessa tariffa agevolata sarà applicata anche per gli spostamenti tra le stazioni urbane.

Sconti sui voli aumentati al 50% per tutti i siciliani

Un’altra importante novità riguarda gli sconti sui voli. Il contributo regionale per i siciliani che volano dagli aeroporti dell’isola verso altri scali italiani durante le festività natalizie, aumenterà dal 25% al 50%. Questa agevolazione, valida dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, sarà accessibile a tutti i siciliani, residenti e non, indipendentemente dal reddito. La richiesta del contributo potrà essere effettuata tramite la piattaforma online già attiva, attraverso la quale la Regione erogherà il rimborso del 50% del costo del biglietto.

Oltre un milione di biglietti aerei scontati in un anno

L’assessore Aricò ha presentato il bilancio dell’iniziativa sul caro voli, evidenziando che oltre un milione di biglietti aerei hanno beneficiato di sconti o rimborsi nell’ultimo anno, a vantaggio di 400 mila siciliani. Per coloro che non hanno più la residenza in Sicilia, sono stati stanziati ulteriori 10 milioni di euro per garantire l’accesso agli sconti. Dalla vigilia dell’Immacolata al 6 gennaio, tutti i nati in Sicilia potranno usufruire delle agevolazioni sui voli. Chi ha già acquistato il biglietto potrà richiedere il rimborso della differenza caricando la carta d’imbarco su un portale dedicato sul sito dell’assessorato competente, entro un mese dalla data del volo.

Stanziamenti per il caro voli e dettagli sulle richieste di rimborso

Il decreto sul caro voli prevede uno stanziamento di 17,2 milioni di euro, previsti da una norma della legge sulle variazioni di bilancio. Nella prossima Finanziaria, saranno stanziati 15 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni per contrastare il caro voli. Gli sconti possono essere applicati direttamente all’acquisto del biglietto sui siti delle compagnie aeree convenzionate con la Regione o richiesti successivamente tramite rimborso, caricando la carta d’imbarco sulla piattaforma Siciliapei. Sulla piattaforma sono state caricate oltre 400 mila richieste di rimborso, pari al 42,5% del totale. La tratta Catania-Roma risulta la più frequentata, seguita dai collegamenti Catania-Milano Malpensa, Palermo-Roma e Palermo-Milano.

