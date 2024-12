Amat e Ferrovie lanciano un’offerta speciale per le festività natalizie: un biglietto unico al costo di 3 euro, valido per l’intera giornata, consentirà l’utilizzo di treni dell’anello e del passante ferroviario, tram e autobus fino al 6 gennaio. L’acquisto del biglietto è possibile tramite la piattaforma Trenitalia.

Integrazione treno-bus

L’iniziativa permette ai viaggiatori in transito nelle stazioni di Roccella, Brancaccio, Palermo Centrale, Guadagna, Vespri, Lolli, Palazzo Reale-Orleans, Notarbartolo, De Gasperi, Francia, San Lorenzo, La Malfa, Cardillo-Zen, Tommaso Natale, Sferracavallo, Libertà, Imperatore Federico, Fiera e Giachery di utilizzare il medesimo biglietto per proseguire il viaggio sui mezzi Amat.

Biglietti bus scontati

Oltre al biglietto unico, Amat propone anche una riduzione del prezzo dei biglietti per autobus, che costeranno 70 centesimi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Rilancio Amat

Questa iniziativa si inserisce nel contesto del rilancio di Amat, in attesa dell’approvazione del piano industriale e del rinnovo del contratto. Nonostante un calo delle vendite di biglietti a novembre, si registra un aumento degli abbonamenti. Il fatturato degli 11 mesi, pari a oltre 9 milioni di euro, è quasi in linea con quello del 2023.

Successo black friday

Anche per Amat, il Black Friday ha portato risultati positivi, con 323 nuovi abbonamenti sottoscritti per un totale di 34 mila euro, a cui si aggiungono 30 mila euro derivanti dai rinnovi a prezzo pieno. Questi risultati indicano una possibile via per migliorare il servizio di trasporto pubblico, spesso criticato per puntualità e guasti.

Sicilia Express, un successo natalizio che si replica a Pasqua e con più sconti

Il “Sicilia Express“, il treno regionale a prezzi agevolati pensato per il rientro dei siciliani durante le festività natalizie, si prepara a raddoppiare le corse. Dopo la partenza del primo convoglio prevista per il 21 dicembre, un secondo treno è in programma, presumibilmente per il 26 dicembre. L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo, verrà replicata anche a Pasqua, come annunciato dal governatore Renato Schifani e dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

Raddoppio corse e sconti per treni e mezzi pubblici

L’assessore Aricò ha sottolineato il successo dell’iniziativa, evidenziando come i biglietti del primo treno siano stati esauriti in un’ora. Questo risultato conferma la validità del progetto, che mira a facilitare gli spostamenti durante i periodi di maggiore congestione.

Like this: Like Loading...