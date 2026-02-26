Nella città dei fiori porterà la sua "Pizza autentica"

Ancora tanta Sicilia a Sanremo. Stavolta arriva dal cuore dell’entroterra palermitano e profuma di forno a legna. Un giovane pizzaiolo di Cerda parteciperà a “Pizza Sanremo”, evento gastronomico collaterale alla 76^ edizione del Festival della canzone italiana.

A pochi passi dal Teatro Ariston, nel roof top dell’Hotel Nazionale, Pietro Andolina sarà tra i protagonisti del format che coinvolge venti pizzaioli siciliani. L’obiettivo è quello di raccontare l’isola attraverso impasti e materie prime, con pizze realizzate con farine di grani antichi siciliani.

L’area cooking diventerà punto di incontro tra musica e gastronomia. Saranno gli artisti in gara i primi ad assaggiare le pizze, mentre dalle postazioni vicine trasmetteranno in diretta le principali emittenti radiofoniche italiane.

Il progetto rientra nel contesto di Isola Sanremo, hub di networking e promozione territoriale attivo durante la settimana del Festival. Uno spazio strategico, pensato per valorizzare imprese e territori in uno dei momenti mediaticamente più rilevanti dell’anno.

Dal laboratorio di famiglia al tetto vista Ariston

Il percorso di Pietro Andolina nasce a Cerda, nella pizzeria di famiglia. A ripercorrerlo è il sindaco Salvo Geraci: “Pietro Andolina ha iniziato il suo percorso nel mondo della pizza nel locale della famiglia D’Angelo sposando la figlia maggiore. Impara con grande maestria e presto si specializza frequentando diversi corsi di formazione, lavorando con diverse tipologie di farine. La sua energia la sua passione non sono passate inosservate tanto da portarlo in giro per sagre, manifestazioni e fiere. A Cerda gestisce la pizzeria di famiglia che ha reso unica per la varietà e la bontà della pizza”.

Studio, sperimentazione e radicamento nel territorio hanno segnato la sua crescita professionale. Dalle sagre locali alle manifestazioni di settore, fino alla ribalta di Sanremo.

La “Pizza autentica” e il carciofo di Cerda protagonista

A Sanremo proporrà la sua “Pizza autentica”, una sintesi del territorio in chiave contemporanea, che “racchiude i sapori e profumi della nostra terra – afferma il pizzaiolo-. Il carciofo di Cerda – prosegue Andolina – si ergerà maestoso sull’impasto sposandosi con mandorle prodotte nella mia azienda agricola e pomodorini, in un contrasto di sapori croccanti e leggeri. Unirò impasti a lunga maturazione e lievito madre a topping gourmet ricercati creando abbinamenti insoliti ma equilibrati, la mia passione è offrire una pizza leggera altamente digeribile e fedele alla tradizione cercando di sorprendere sempre il palato”.

Il carciofo di Cerda, simbolo identitario del paese, diventa così elemento centrale di una proposta che punta su equilibrio e leggerezza. Lievito madre e lunga maturazione garantiscono digeribilità. Le mandorle dell’azienda agricola di Andolina rafforzano il legame con la filiera locale.

In una vetrina come quella del Festival, la presenza di un giovane professionista siciliano assume un valore che va oltre l’aspetto gastronomico. È il segno di una Sicilia che investe su qualità, formazione e identità. E che, anche sotto i riflettori di Sanremo, continua a raccontarsi attraverso i suoi sapori.