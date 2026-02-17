I dati dell’Isola: durata media 26 anni e boom del tasso fisso

Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, per delineare una fotografia il più completa e chiara possibile del settore ipotecario ha preso in considerazione i mutui ipotecari sottoscritti attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas nella prima parte del 2025 analizzando in particolare: scopo del finanziamento, tipologia di tasso, durata e importo medio del mutuo.

Scopo del finanziamento

L’acquisto della prima casa in Sicilia è la motivazione principale per la quale si sottoscrive un mutuo e rappresenta l’85% del totale delle richieste. Chi opta per la sostituzione o la surroga rappresenta il 9,7%. Chi invece fa ricorso al finanziamento per ottenere maggiore liquidità, per motivazioni diverse da quelle dell’acquisto dell’abitazione a fronte di garanzie patrimoniali, rappresenta l’1,2% del totale. E’ pari all’1,0% la percentuale di coloro che accendono un mutuo per costruire o ristrutturare la propria abitazione. Interessante analizzare anche quanti scelgono un finanziamento per l’acquisto della seconda casa e che costituiscono il 3,2%. Rispetto al periodo precedente rileviamo una crescita per l’acquisto della prima casa del +0,4%, acquisto della seconda casa del +0,3%, sostituzione e surroga del +1,2% e un calo per liquidità del -0,5%. Pressoché invariate le altre finalità.

Tipologia del tasso

Le dinamiche degli indici di riferimento evidenziano tassi che hanno raggiunto nuovamente valori storicamente minimi e un costo del prodotto (spread) medio più contenuto rispetto agli anni passati. In questo periodo in Sicilia il 96% dei mutuatari ha optato per un prodotto a tasso fisso. La seconda scelta è stata quella per il prodotto a tasso misto con il 3,6% delle preferenze. Rispetto al periodo precedente non rileviamo variazioni percentuali significative.

Durata del mutuo

A livello nazionale la durata media del mutuo è di 26,7 anni, pari al valore del semestre precedente. In Sicilia la durata media è pari a 26,2 anni, mentre nel semestre precedente era pari a 26,4 anni. Segmentando per fasce di durata, emerge che il 62,6% dei mutui ha una durata compresa tra 26 e 30 anni, il 16,6% si colloca nella fascia 21-25 anni, il 11,7% ricade nella durata 16-20 anni, il 9,1% si colloca nella fascia 10-15 anni.

Importo del mutuo

Nel primo semestre 2025 l’importo medio di mutuo erogato sul territorio nazionale è stato pari a 127.400 euro, mentre nel semestre precedente ammontava a 122.600 euro. In Sicilia il ticket medio è risultato pari a circa 109.800 euro, mentre nel semestre precedente ammontava a 103.100. Suddividendo il campione per fasce di erogato, si nota come la ripartizione sia più sbilanciata verso importi di medio-bassa entità. Il 3,2% dei mutui erogati, infatti, ha un importo inferiore a 50.000 euro. Il 46,8% dei mutui ha un importo appartenente alla fascia ≥ 50.000 e < 100.000 euro. Il 37,0% dei mutuatari ha ottenuto un finanziamento da 100.000 euro a 150.000 euro. L’8,7%, invece, si colloca nella fascia successiva, ≥ 150.000 e < 200.000 €. La percentuale dei mutui che superano i 200.000 euro è pari a 4,3%.