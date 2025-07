Quinto giorno consecutivo di bollino rosso per rischio ondate di calore a Palermo. Tutta la Sicilia resta nella morsa del caldo che non allenta la presa nonostante fosse previsto un cambiamento in torno a questo fine settimana.

La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n.132, valido dalle 0.00 del 5 luglio e per le successive 24 ore, quindi per tutta la giornata di oggi.

Per la città di Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso). Previste temperature massime percepite di 36 gradi centigradi ma persistenti nell’arco della giornata.

Il rischio di ondate di calore di colore rosso è fissato solo su Palermo nonostante Messina, ad esempio mostri temperature più alte. Ma la condizione climatica generale alza il livello nel capoluogo siciliano per condizioni di umidità e ventilazione.

Inferno di fuoco nelle aree interne

Non se la vedranno bene gli altri territori siciliani anche in assenza di bollino e rischio di ondate di calore. Nelle aree interno da oggi all’interno week end previste temperature anche di 40 gradi. Si consiglia di evitare il lavoro nei campi che ha già causato un malore fatale nei giorni scorsi,

Guardando in generale all’Italia in tutto il Paese c’è il bollino rosso in 18 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute.

Rischio incendi

Il rischio incendi previsto per domani, infine, è di pericolosità media ma si tratta comunque di uno stato di pre allarme di colore arancione e nei giorni scorsi si sono sviluppati numerosi roghi in giro per l’isola

Le previsioni

E purtroppo non sembra esserci ristoro all’orizzonte, almeno nell’immediato. Al contrario nelle prossime ore si raggiungerà il picco del caldo su tutta l’Italia con temperature in ulteriore salita e picchi previsti di 40-41 gradi su alcune aree.