cordoglio anche del sindaco Lagalla

La Sicilia piange la scomparsa di Papa Francesco tornato alla casa del signore questa mattina, alle 7,35 nel lunedì dell’angelo.

Schifani: “Suo esempio continui a ispirare”

“Con profonda commozione e sincero cordoglio, la Regione Siciliana si unisce al dolore della Chiesa cattolica per la scomparsa del Papa. La notizia della sua morte ci colpisce nel cuore. Francesco è stato una guida spirituale illuminata, un faro di speranza, giustizia e umanità in un tempo segnato da divisioni, sofferenze, guerre e disuguaglianze. Con il suo magistero, ha saputo parlare a tutti, credenti e non, con parole semplici e gesti forti, capaci di risvegliare le coscienze e indicare la via del bene comune. Alla Sicilia, terra che ha amato e visitato, lascia un’eredità preziosa: l’invito a guardare ai più fragili, ad accogliere con misericordia, a costruire una società più giusta e solidale. Che il Signore lo accolga nella pace eterna e che il suo esempio continui a ispirare le nostre comunità” dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che in segno di lutto, ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere a Palazzo d’Orleans.

Il sindaco Roberto Lagalla

“Chi vive per il proprio perde. Nel giorno in cui il mondo si stringe in un sentimento di profondo dolore per la scomparsa della figura guida di Papa Francesco, voglio ricordare questo messaggio di fraternità e solidarietà che il Pontefice ha trasmesso da Palermo, nella sua visita del 2018. Un messaggio ribadito nella visita alla Missione di Biagio Conte, anch’egli, come Francesco, difensore degli ultimi e contro ogni diseguaglianza. In quella visita, avvenuta nel giorno in cui si ricordava l’anniversario dell’uccisione di padre Pino Puglisi, resta indimenticabile anche l’appello ai mafiosi a convertirsi, ricordando che non si può essere fedeli e legati a cosa nostra allo stesso tempo. Tutti questi sono messaggi che resteranno scolpiti nella storia e ancora oggi necessari alla città. Oggi il mondo piange la perdita del più grande messaggero di pace del nostro tempo, auspicando che il suo insegnamento venga portato avanti” ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

“Grande dolore, profonda gratitudine, una preghiera di fraternità e pace” sono le uniche parole dell’ex sindaco di Palermo ed ora eurodeputato di Avs Leoluca Orlando.

Il cordoglio di Forza Italia

Il Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino, insieme a tutti i deputati del gruppo, esprime profondo dolore e vicinanza alla Chiesa cattolica e si unisce al dolore della comunità dei fedeli per la scomparsa di Papa Francesco, “figura di straordinaria umanità e guida spirituale per milioni di persone”.

«In questo momento di lutto, vogliamo ricordare con gratitudine il legame speciale che Papa Francesco ha sempre avuto con la Sicilia», ha dichiarato Pellegrino. «Proprio nella nostra terra, a Lampedusa, il Santo Padre volle compiere il suo primo viaggio dopo l’elezione al soglio pontificio, un gesto carico di significato: un abbraccio ai migranti, agli ultimi e a quanti soffrono, che ha segnato indelebilmente il cuore della nostra comunità».

Il Presidente ha sottolineato come, in innumerevoli occasioni, Papa Francesco abbia rivolto parole di speranza alla Sicilia, incoraggiandola ad affrontare con coraggio le sue sfide, dalla lotta alla povertà alla tutela dei diritti dei più fragili. «Le sue omelie e i suoi messaggi sono stati un faro etico per la politica, spingendoci a privilegiare la giustizia sociale, l’accoglienza e la solidarietà. La sua vicinanza ai bisognosi resta un monito a non abbassare mai la guardia dinanzi alle disuguaglianze, valori che risuonano con particolare forza in una terra crocevia di popoli e culture come la Sicilia. La sua eredità ci sproni a costruire una società basata sui valori del Vangelo, giusta e solidale, dove nessuno sia lasciato indietro», ha concluso Pellegrino.

“Perdiamo una guida spirituale autentica, un uomo che ha saputo incarnare con semplicità e forza il messaggio evangelico, dimostrandosi vicino agli ultimi, ai poveri ed ai sofferenti, rappresentando in questi 11 anni da Papa una luce di speranza in tempi difficili. Fino all’ultimo è stato un esempio di vita che sono sicuro ispirerà il cammino delle future generazioni. Grazie Papa Francesco” dice il deputato Riccardo Gennuso.

Monreale si unisca al lutto

Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. In una nota il primo cittadino ha sottolineato il ruolo fondamentale del Pontefice nel promuovere la pace, la giustizia sociale e il dialogo nel mondo.

“La scomparsa di Papa Francesco lascia in tutti noi fedeli un vuoto incolmabile nel cuore”, ha dichiarato il Sindaco Arcidiacono. “La sua umiltà, la sua vicinanza ai più deboli e il suo incessante appello alla pace sono stati un esempio luminoso per tutti noi”. Arcidiacono, ha ha ricordato, inoltre, il forte legame di Papa Francesco con la Sicilia e la sua visita a Palermo nel 2018, durante la quale il Pontefice ha lanciato un messaggio di speranza e di rinnovamento per l’intera regione e soprattutto rivolta ai giovani.”Monreale, con la presenza del suo magnifico Duomo custodisce un patrimonio di fede e di arte che testimonia la ricchezza della nostra tradizione cristiana”, ha aggiunto il Sindaco. “In questo momento di dolore, ci uniamo alle preghiere di tutta la Chiesa universale e ricordiamo con gratitudine il magistero di Papa Francesco”.

Il sindaco Arcidiacono ha annunciato che il Comune di Monreale si unirà al lutto nazionale.