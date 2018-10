Dati Ttg Travel Experience

La Sicilia è la Regione italiana più amata dai turisti stranieri nel 2018. La conferma è giunta a Rimini nel corso del Ttg Travel Experience, punto di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia. La Sicilia è stata premiata nell’ambito della terza edizione di “Italia Destinazione Digitale”, che raccoglie in tempo reale dal web, il gradimento di oltre 13 milioni di utenti tramite le recensioni sui social e i siti turistici di riferimento.

La Sicilia, quindi, piace. E il suo successo cresce trascinato soprattutto da una Palermo turisticamente più in forma che mai. Una città che mette a profitto la nomina a Palermo Capitale Italiana della Cultura e il contributo di Manifesta12: un’abbinata vincente che ha portato Palermo sulle prime pagine dei maggiori quotidiani e periodici internazionali, richiamando un numero enorme di turisti, che crescono in maniera esponenziale e non soltanto nei mesi estivi. Palermo piace e non solo ai critici e appassionati d’arte che trovano in questi giorni una città vivissima, colma di eventi di livello internazionale, scelta dagli Stati europei ed extraeuropei per importanti collaborazioni e sinergie, non ultima la mostra sui capolavori russi dalle residenze imperiali. E’ soprattutto in queste settimane, infatti, che la città registra un incremento di oltre il 25 per cento di arrivi, con l’aeroporto di Punta Raisi che lavora a pieno ritmo.

I turisti trovano una città attenta, culturalmente spalmata su proposte diverse, sempre più “verde” e social sia per l’utilizzo di car e bike sharing, che per l’attivazione di numerosi punti wi-fi gratuito. Una città che sempre più si candida a capitale del Mediterraneo e non solo per il solo 2018, ma guarda fiduciosa al futuro.