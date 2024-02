Nuove opportunità per gli utenti

Accompagnare i cittadini nel passaggio al libero mercato dell’energia in maniera consapevole. Questo, è l’obiettivo del gruppo A2A che si prepara a lanciare una serie di iniziative per informare e coinvolgere i cittadini sulle nuove opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato dell’energia. Il gruppo, attraverso la controllata A2A energia, si è aggiudicato alle recenti aste per il servizio a tutele graduali i lotti di fornitura, a partire dal primo luglio, dei clienti domestici non vulnerabili delle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta.

“Con i risultati delle aste, A2A rafforza la sua presenza in Sicilia, che si conferma un territorio strategico per il gruppo diventato la seconda regione in Italia per numero di clienti serviti – ha dichiarato Andrea Cavallini, presidente e amministratore delegato di A2A energia- metteremo tutto il nostro impegno per far apprezzare la qualità del servizio di A2A e per consolidare il nostro ruolo di partner affidabile e attento alle esigenze di questo territorio”.

L’obiettivo di A2A energia

Il gruppo A2A si impegna a promuovere l’efficienza energetica e a sostenere la transizione verso un modello energetico più sostenibile, offrendo ai cittadini la possibilità di fare scelte consapevoli e responsabili. Inoltre, con la sua presenza sul territorio siciliano, con oltre 800mila clienti aggiudicati nelle aste degli ultimi 3 anni, A2a si pone come partner affidabile per costruire un futuro energetico più rispettoso dell’ambiente.

Il gruppo, già attivo sul territorio con impianti di generazione dell’energia, eolici, fotovoltaici e termoelettrici e servizi di illuminazione pubblica, accompagna la regione siciliana nel percorso di transizione ecologica. “La nostra filosofia è: presentare un’offerta competitiva e garantire servizi e assistenza, serietà e affidabilità” – ha dichiarato Cavallini –

Cosa vuol dire servizio a tutela graduale

Il servizio a tutele graduali (Stg) è una modalità di fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale che si inserisce tra il servizio di maggior tutela e il mercato libero dell’energia. A partire da luglio 2024, i clienti domestici non vulnerabili dovranno superare il servizio di maggior tutela e passare al Stg, che prevede condizioni contrattuali flessibili regolati dall’Aeegsi.

La differenza tra i clienti domestici vulnerabili e non vulnerabili

Sono considerati clienti vulnerabili di energia elettrica i clienti domestici che rientrano in una delle seguenti condizioni: coloro che hanno un’età superiore ai 75 anni, coloro che beneficiano di bonus sociale per disagio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17, coloro che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92 e coloro che hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

I clienti domestici vulnerabili forniti nel servizio di maggior tutela continueranno ad essere serviti, anche successivamente al 1° luglio 2024, nel servizio di maggior tutela.

Gli strumenti predisposti da A2A

Per garantire ai cittadini un adeguato supporto, A2A ha predisposto diversi strumenti a disposizione del territorio: oltre ai canali di contatto tradizionali, call center, sito e app MyA2A, sono presenti oltre 100 punti fisici per servizi di vendita e di assistenza. Attraverso la prossima apertura di un nuovo spazio A2A a Palermo, in piazza Leoni 75, e di nuovi touch-point, la presenza del gruppo continuerà ad estendersi nei prossimi mesi.