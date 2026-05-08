Otto milioni e mezzo di euro per potenziare lo sport in Sicilia. L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato il decreto e avviato la procedura con la quale le Federazioni sportive dell’Isola, ai sensi della legge regionale 8 del 1978, possono richiedere un contributo economico per le attività che svolgeranno nel 2026. La Regione, che punta a sostenere in particolare le attività extrascolastiche e a coinvolgere soprattutto i più giovani, si avvarrà della collaborazione del Comitato regionale del Coni siciliano al quale andranno inviate le richieste entro il prossimo mese di giugno.

Il valore sociale dello sport

“Credo fortemente – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – nel valore sociale e culturale dello sport per la formazione e la crescita individuale ma anche per lo sviluppo civile e sociale della collettività. Lo dimostrano le tante iniziative messe in campo dal mio governo, non ultimo il sistema dei voucher, pensato per agevolare l’attività fisica dei più giovani. Con questa iniziativa incentiviamo, in particolare, la realizzazione di strutture e di servizi in grado di garantire a tutti la possibilità di praticare uno sport, favorendo l’adozione da parte dei nostri ragazzi di corretti e sani stili di vita”.

“Questa misura – aggiunge l’assessore al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata – nasce per rispondere alle esigenze dei cittadini e sostenere in modo sempre più efficace il tessuto sportivo siciliano. Grazie alla collaborazione con il Coni regionale abbiamo semplificato le procedure di presentazione delle domande, aumentato le risorse, che lo scorso anno erano di poco superiori ai 6 milioni, e introdotto la possibilità di richiedere un’anticipazione fino all’80% del contributo assegnato, rispetto al precedente limite del 70 per cento”.

A chi sono destinati i contributi e come richiederli

Nel dettaglio, la dotazione di 8 milioni e mezzo sarà così ripartita: 1,2 milioni di euro (il 15% del totale) sono destinati all’attività degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; 6,3 milioni (il 75%) ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e delle Associazioni benemerite; 850 mila euro (il 10%) andrà al Comitato regionale del Coni per sostenere progetti innovativi d’inclusione sociale e attività sportive all’interno delle scuole siciliane.

Le richieste vanno inviate entro il prossimo 15 giugno. Il dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo, sulla base delle direttive fornite dal Coni, provvederà poi, entro il 15 luglio, a definire e pubblicare il Piano di riparto con i nomi dei beneficiari ammessi al finanziamento.