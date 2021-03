LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Giornata caratterizzata da sole e clima stabile domani in Sicilia. Qualche nuvola di passaggio nelle ore pomeridiane. Le temperature massime subiranno un lieve calo rispetto al fine settimana scorso con valori compresi tra 18 e 22 gradi. Mercoledì cielo in prevalenza soleggiato, pur con qualche nuvola di passaggio ininfluente. In aumento le massime con punte fino a 23 gradi.

Il primo giorno di aprile è previsto cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Qualche innocuo annuvolamento nelle ore serali. Continuano a salire le temperature: in alcune zone si toccheranno i 24 gradi.