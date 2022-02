A Sanremo per promuovere gli eventi del cartellone siciliano

Sicilia Turismo 2022. Parte dal Festival di Sanremo la strategia della Sicilia per ripartire. Manlio Messina (assessore regionale al Turismo) ha spiegato a Casa Minutella alcune fra le principali strategie ideate per rilanciare l’afflusso turistico nella nostra regione.

Sicilia Turismo 2022: bonus vacanza e sconti sui biglietti aerei

Oltre al bonus vacanza saranno previsti anche tagli ai costi dei transfert aerei per i turisti che soggiorneranno in Sicilia per almeno tre giorni. Sono interventi che creano liquidità immediata per gli operatori del settore e non vengono erogati a consuntivo. Tra bonus soggiorno, sconto sul biglietto aereo e servizi in omaggio, ogni turista che arriverà in Sicilia ” potrà risparmiare sino a 500 euro”, ha detto Messina.

Al Festival di Sanremo con il brand “See Sicily”

Nella strategia di marketing e promozione turistica della Sicilia anche il Festival di Sanremo ha avuto un ruolo importante. Il brand “See Sicily” è stato collocato all’ingresso del Teatro Ariston della città rivierasca, sede della kermesse canora più importante d’Italia. Messina ha spiegato che non si è trattato di una sola presenza “pubblicitaria”. Per essere presente a Sanremo, la Regione ha investito poco più di 59 mila euro. Si tratta di risorse che vanno obbligatoriamente spese per attività di promozione e derivano da fondi comunitari.

Sicilia Turismo 2022 si punta sul Sicilian Jazz Festival

Grazie all’accordo promozionale, la Sicilia ha potuto presentare in conferenza stampa a Sanremo anche i suoi programmi per la stagione turistica che sta per partire. Messina ha sottolineato la necessità di operare finalmente una strategia di destagionalizzazione, che punti anche su eventi di richiamo internazionale. A Sanremo, quindi, è partito un gemellaggio con il Sicilian Jazz Festival, un progetto ambizioso che anche nel 2022 sarà un magnete di attrazione turistica. Tra gli eventi musicali che possono fare da traino alla promozione turistica, l’assessore Messina ha indicato anche il Festival dedicato a Vincenzo Bellini, il celeberrimo compositore catanese.

Una rete per le case museo degli artisti siciliani

C’è tanto che bolle in pentola nelle strategie dell’assessorato regionale di Via Notarbartolo. Secondo Messina, infine, andrebbero valorizzati i circuiti turistici per valorizzare le case degli artisti siciliani, da trasformare in Musei. Messina ha ribadito la volontà di acquisire al patrimonio regionale la casa di Franco Battiato.

Manlio Messina è stato ospite dell’ultima puntata di Casa Minutella. Il talk show condotto da Massimo Minutella va in onda il martedì e il giovedì alle 14.45, in diretta su Blogsicilia, Tempostretto e su Video Regione, canale 16 del digitale terrestre.