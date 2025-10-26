È stato assegnato alla Regione Siciliana il Premio Louis Braille per il 2025. Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina dal presidente Renato Schifani, nel corso di una cerimonia che ha chiuso i lavori del 26° congresso dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps, in corso questo fine settimana a Terrasini, in provincia di Palermo. Presente anche l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano.

Il Premio dell’Unione Ciechi

Il Premio Braille è assegnato annualmente dall’Uici a personalità o Istituzioni che si sono distinte nella promozione dei diritti delle persone cieche o ipovedenti. La presidenza nazionale dell’Unione, con questo riconoscimento, giunto alla sua 29esima edizione, ha riconosciuto l’impegno della Regione, attraverso l’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, per il rinnovamento e il potenziamento delle dotazioni tecniche della stamperia braille di Catania. Un’iniziativa che, si legge nella motivazione, “aprendo orizzonti nuovi all’istruzione, alla cultura e all’inclusione scolastica, fa della tecnologia un ponte luminoso verso la conoscenza”.

Il commento del Presidente Schifani

“Intanto, voglio fare le mie congratulazioni a Mario Barbuto per la sua rielezione alla guida dell’Uici. Il riconoscimento che ci assegnano oggi è un grande onore – ha detto Schifani alla platea congressuale – e soprattutto uno stimolo per proseguire sulla strada della collaborazione con l’Unione, che voglio ringraziare personalmente. Vuol dire che stiamo lavorando bene assieme, come dimostra anche il recente protocollo d’intesa che abbiamo siglato per la promozione dell’inclusione scolastica di bambini con disabilità visiva. Sono convinto che l’azione amministrativa di un governo si misuri non soltanto sulla base dei risultati, ma anche sulla volontà di assicurare a tutti i cittadini un’adeguata qualità di vita, un equo accesso ai servizi e alle opportunità. Questa è la stella polare del mio impegno alla guida della Regione: il mio governo non intende lasciare indietro nessuno. Andiamo avanti così. Con le risorse liberate grazie all’attento lavoro di risanamento dei conti e alla crescita economica della Sicilia che abbiamo ottenuto, potremo destinare risorse significative alla spesa sociale”.

