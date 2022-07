Due successi in poche ore

Tennisti siciliani sugli scudi ai campionati italiani di seconda categoria maschili e femminili a Cagliari e Rovereto. Il siracusano Alessandro Ingarao ha vinto due scudetti in due giorni nel doppio maschile e nel singolare; la palermitana Anastasia Abbagnato si è aggiudicata il tricolore nel doppio.

Ingrao campione italiano due volte in due giorni

Due scudetti in due giorni per Alessandro Ingarao. Dopo il titolo nel doppio conquistato ieri insieme a Niccolò Catini, infatti, oggi è arrivata la vittoria più attesa. Proprio contro Catini con i parziali di 6-7 (3-7), 6-3, 6-0 al termine di una partita dai due volti durata quasi tre ore.

Il 22enne siracusano ha conquistato oggi sui campi del Tc Cagliari il tricolore dei campionati italiani di seconda categoria.

Una finale ricca di colpi di scena. Con Catini che, a metà gara, aveva quasi messo le mani sul campionato: dopo aver vinto il primo set, il romano ha fallito, sul 3 a 2 della seconda frazione, tre palle break che lo avrebbero portato a un passo dal successo.

Il siciliano, messo con le spalle al muro, ha iniziato la vera partita. Tennis aggressivo e grande carattere, Ingarao ha vinto nove game di fila senza perderne nemmeno uno. E il terzo set è diventato una passerella con Catini lontanissimo dal bel giocatore che aveva vinto con sicurezza il tie break del primo set.

Ingarao invece è ritornato quello dei precedenti incontri: nei quattro match precedenti aveva concesso appena cinque game. E in finale, da metà gara in poi, non ne ha regalato nemmeno uno.

“Sapevo che sarebbe stata molto tosta – ha detto a fine gara Ingarao – è così è stato. Complimenti a Niccolò, ma col coach abbiamo preparato molto bene questa partita. Il momento decisivo? Il quinto game del secondo set: con le spalle al muro ho dato il meglio di me stesso ed è stata un’altra partita”.

Nel doppio femminile vittoria di Abbagnato

Questo pomeriggio a Rovereto, in provincia di Trento, Anastasia Abbagnato e la 32enne ucraina naturalizzata italiana Anastasia Grymalska (miglior posizione nella Wta 212) hanno centrato il tricolore di seconda categoria nel doppio.

Nella finale hanno sconfitto in poco meno di un’ora Matilde Mariani ed Enola Chiesa con un duplice 6-2; 6-2 in una gara senza particolari patemi d’animo.

Anastasia Abbagnato, che milita nel Ct Palermo in serie A2 ed è nipote dell’étoile Eleonora Abbagnato, e la sua compagna erano la coppia prima testa di serie della kermesse nazionale a Rovereto. E proprio contro la forte ed esperta Grymalska, la diciottenne palermitana era stata sconfitta nel singolare al 2° turno.