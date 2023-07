E’ un siciliano, in particolare di Monreale, cittadini Normanna alle porte di Palermo, il neo campione italiano di danza sportiva – ballo latino americano.

Si tratta del monrealese Giosuè Micalizzi che si è aggiudicato i campionati italiani di ballo latino americano junior, categoria 14/15 classe A, a Rimini, piazzandosi al primo posto.

La competizione

La competizione è stata organizzata dalla FIDS, Federazione italiana danza sportiva. Classe 2008, il giovane ballerino studia al Liceo Scientifico Mario Rutelli e insegue la sua passione fin da quando era piccolo, sostenuto dalla famiglia e in particolar modo dalla sua mamma Mariangela, la sua prima e più grande fan. Il neo campione italiano non teme i tanti sacrifici che deve affrontare ogni giorno, coniugando lo studio con gli allenamenti quotidiani. Il gradino più alto del podio raggiunto nella città romagnola, insieme alla compagna di ballo, Maria Giorgia Formisano, è un primo importante traguardo. Nei progetti di Giosuè c’è la volontà di crescere artisticamente e continuare ad arricchire il suo bagaglio.

Piovono complimenti dalle istituzioni della sua città natale

Il risultato ha riscosso la soddisfazione delle istituzioni cittadine, primo fra tutti del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia: “Mi complimento con il nostro giovanissimo concittadino, Giosuè Micalizzi, per la vittoria a Rimini nel ballo di coppia latino americano junior, categoria 14/15 classe A. Un grande riconoscimento che fa onore a tutta la nostra città e che premia il ragazzo e la sua famiglia per i tanti sacrifici sostenuti in questi anni”.

Ai complimenti del presidente Marco Intravaia, si aggiungono quelli del vice presidente del Consiglio comunale Riccardo Oddo e del Consigliere comunale Santina Alduina: “Ci congratuliamo oltre che con il giovane ballerino, anche con la famiglia e soprattutto con la mamma Mariangela per costanza quotidiana e per il sostegno continuo al figlio, fondamentali per l’importante risultato raggiunto dal giovane campione nazionale”.