Il siciliano Giampiero Trizzino, per due volte deputato dell’Ars e presidente della commissione Ambiente di palazzo dei Normanni, avvocato esperto in diritto dell’ambiente, è stato nominato componente della commissione scientifica dell’istituto nazionale di Bioarchitettura, ente che da 30 anni svolge un ruolo determinante per la sensibilizzazione e l’informazione sui temi della riqualificazione del territorio e della riconversione ecologica del settore delle costruzioni.

Like this: Like Loading...