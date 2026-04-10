E’ siciliano il gruppo della Grande Distribuzione organizzata a cresce di più nel periodo 2019-2024. A certificarlo è l’Osservatorio di Mediobanca sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare che aggrega i dati economico-patrimoniali di 118 aziende nazionali e 30 maggiori player internazionali. I dati dell’importante Osservatorio hanno attestato che il Gruppo Radenza ha realizzato la maggiore crescita del fatturato tra il 2019 e il 2024 con un +13,5%.

Podio per indice di redditività del capitale

Lo studio ha inoltre posto sul podio il gruppo Radenza nella classifica per l’indice di redditività del capitale investito (ROI) con il 20,6%. Si tratta di risultati che assumono un valore ancora più rilevante se letti non come episodi isolati, ma come espressione coerente di un modello di impresa fondato su sviluppo strutturato, radicamento territoriale e capacità di generare valore nel lungo periodo.

In uno scenario in cui la redditività rappresenta sempre più la misura della qualità della crescita, il percorso del Gruppo Radenza testimonia una visione imprenditoriale orientata all’equilibrio tra espansione, efficienza gestionale e sostenibilità.

L’analisi dell’Amministratore delegato

“Questi numeri – commenta Danilo Radenza, Amministratore Delegato del Gruppo – confermano la bontà del percorso intrapreso e la solidità del modello che abbiamo costruito nel tempo. La crescita, per essere realmente significativa, deve essere sana, equilibrata e sostenibile. Per questo continuiamo a perseguire obiettivi chiari: migliorare l’efficienza operativa, rafforzare la patrimonializzazione del Gruppo, indirizzare gli investimenti verso la digitalizzazione e l’efficientamento energetico, potenziare la nostra organizzazione aziendale e valorizzare pienamente le nostre risorse umane”.

Attenzione alla solidità aziendale

A sostenere con forza questa direzione strategica vi è anche l’impegno degli azionisti, che hanno condiviso un orientamento chiaro e responsabile volto al rafforzamento patrimoniale di tutte le società del Gruppo. In questa logica si inserisce anche la volontà di proseguire in una politica improntata alla massima attenzione alla solidità aziendale, anche attraverso la rinuncia alla distribuzione degli utili, così da destinare risorse al consolidamento patrimoniale, agli investimenti e allo sviluppo futuro del Gruppo.

“Vogliamo che il nostro Gruppo sia sempre più capace di attrarre talenti, competenze e professionalità – prosegue Danilo Radenza – perché oggi la capacità di crescita di un’impresa si misura anche nella sua forza di essere punto di riferimento per persone di valore”.

Lo sguardo al futuro

Guardando ai prossimi anni, il Gruppo Radenza intende proseguire lungo questa direttrice, consolidando ulteriormente la propria presenza, migliorando l’efficienza complessiva del sistema distributivo e promuovendo un modello di impresa capace di coniugare competitività, responsabilità e attenzione concreta alle comunità di riferimento. “Il dato del ROI al 20,6% – conclude l’Amministratore Delegato – dimostra che il nostro sviluppo è ben governato e che gli investimenti realizzati stanno generando valore reale. È questo che ci consente di guardare al futuro con fiducia, consapevoli della responsabilità di continuare a innovare, crescere e creare valore duraturo in un territorio straordinario, unico per bellezza e ricchezza di possibilità. Un territorio che, nonostante le sue fragilità, continua a custodire un potenziale inesauribile e che merita visione, coraggio e futuro”.