La denuncia del Siulp

“Occorre affrontare il tema sicurezza partendo da un incremento degli organici delle forze dell’ordine. Solo così tutte le iniziative programmate possano essere efficaci”. Lo dice il sindacato di polizia Siulp di Palermo.

“Esprimiamo la nostra sincera vicinanza a Don Giovanni Giannalia, parroco della chiesa di San Filippo Neri allo Zen di Palermo, e all’intera comunità, che da tempo affrontano con impegno e responsabilità una realtà complessa – dicono i sindacati -Riteniamo positive e meritevoli di apprezzamento le iniziative confermate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare il rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e le misure previste per la sicurezza degli operatori del trasporto pubblico. Tuttavia, riteniamo necessario affrontare il tema della sicurezza in una prospettiva complessiva.

Il quartiere Zen rappresenta una criticità importante, ma non isolata: fenomeni di violenza e risse sono presenti anche in altre borgate della città di Palermo e nelle aree del centro maggiormente interessate dalla movida, nonostante le misure e le zone rosse istituite. Auspichiamo che la carenza di organico possa essere colmata con le prossime assegnazioni di personale delle forze dell’ordine previste a breve, così da assicurare una presenza più equilibrata e continuativa sul territorio e prevenire il ripetersi di situazioni critiche anche in altri quartieri.

Riteniamo inoltre importante affiancare alle misure di sicurezza interventi di riqualificazione, iniziative sociali e il coinvolgimento delle associazioni, in modo da costruire risposte integrate e inclusive, perché spesso violenza e illegalità nascono da contesti di disagio e mancanza di opportunità”.