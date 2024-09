La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie sarà in missione a Palermo lunedì 16 e martedì 17 settembre. Una due giorni fitta di appuntamenti nelle periferie del capoluogo siciliano, organizzata dal presidente Alessandro Battilocchio.

Si partirà lunedì mattina dal quartiere Brancaccio, con la visita all’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi, intitolato al sacerdote ucciso dalla mafia e più volte vandalizzato. Quindi tappa nella piazzetta dedicata al Beato e nella Cittadella del Povero e della Speranza, centro di accoglienza creato nel 1995 da un gruppo di giovani del rione.

Incontri istituzionali in Prefettura

Nel pomeriggio in Prefettura sono previsti incontri con il Prefetto Massimo Mariani, il Questore Vito Calvino e i vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Seguirà un confronto con la Commissaria straordinaria dell’IACP Alessandra Russo. In programma anche una conferenza stampa per illustrare obiettivi e finalità della missione.

Visita al complesso Zen e alla Fondazione Albero della Vita

In serata il trasferimento nel complesso Zen, considerato una delle aree più degradate del capoluogo siciliano. Prevista la visita alla stazione dei Carabinieri intitolata a San Filippo Neri, simbolo della presenza dello Stato. Quindi il sopralluogo nel quartiere, con tappa alla Fondazione Albero della Vita, impegnata nel contrasto alla dispersione scolastica, e nella parrocchia di San Filippo Neri per incontrare le associazioni locali. L’obiettivo è raccogliere le istanze dei residenti e ribadire la vicinanza delle istituzioni.

