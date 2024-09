Una Fiat Panda di una donna di Altofonte è stata data alle fiamme in via Gino Zappa allo Zen a Palermo. L’auto era stata rubata qualche giorno prima nel parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per le indagini. Il rogo è doloso.

L’incendio in viale Lazio

Paura in viale Lazio, a Palermo, per un incendio di un’auto all’interno di un box, di fronte al municipio. Secondo quanto ricostruito non ci sono feriti ma tanto lo spavento da parte dei residenti, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco e la polizia. Il rogo è stato spento. Indagini per capire cosa sia accaduto.

Sospetto incendio doloso a Palermo

Indagini in corso a Palermo su un incendio che ha danneggiato un negozio di frutta e verdura in via Giuseppe Piazzi a Palermo a due passi da via Dante. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate a diversi cartoni e spazzatura trovata davanti la saracinesca dell’esercizio commerciale.

Le indagini non escludono il dolo

Le indagini sono condotte dalla polizia e non si esclude la natura dolosa del rogo. L’incendio è stato spento. Sono intervenuti gli agenti che hanno acquisito immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltato il titolare del negozio.

Paura in via Quinta Casa

Paura nei pressi del porto di Palermo. Un incendio è scoppiato in via Quinta Casa, traversa che collega via dell’Arsenale a via dei Cantieri. L’episodio sarebbe avvenuto fra le 8.30 e le 9 del mattino. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata una palazzina all’apparenza abbandonata di due piani. Il fuoco è divampato all’interno del piano terra. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da dei cumuli di spazzatura presenti all’interno dello stabile. Ignote le cause che hanno innescato le fiamme. Sull’accaduto sta indagando la polizia di stato insieme agli uomini dei vigili del fuoco.

Struttura ha subito diversi danni

Il personale del 115 ha prima spento il rogo all’interno della palazzina. Successivamente alcuni pompieri, servendosi di una sega circolare, hanno tagliato le inferriate e le lamiere poste davanti alla finestra. Dalla stessa è fuoriuscita una grossa quantità di fumo nero che si è subito dispersa nell’aria. I residenti della zona sono stati costretti a chiudersi in casa, sbarrando le finestre. La struttura ha riportato diversi danni a causa delle fiamme che si sono propagate all’interno. Sul posto anche un’ambulanza del 118. I paramedici stavano soccorrendo sul posto una signora sulla sessantina, probabilmente rimasta intossicata dal fumo.

