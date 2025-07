Sigilli ad un pub in via Garibaldi: titolare multato per oltre 9 mila euro

Sigilli per un pub in via Garibaldi a Palermo, il titolare è stato sanzionato con una multa da oltre 9 mila euro. Durante un sopralluogo effettuato dagli agenti della polizia municipale sono state riscontrate numerose irregolarità all’interno di un’ attività commerciale posta al piano terra di Palazzo Aiutamicristo.

Attrezzature sequestrate

Il blitz è stato effettuato nell’ambito dei controlli sulla movida per verificare il rispetto delle normative in materia di occupazione del suolo pubblico, autorizzazioni edilizie e attività musicali. Tra i provvedimenti presi il sequestro di attrezzature musicali impiegate senza le necessarie licenze per l’intrattenimento sonoro, oltre a sedie, tavoli, fioriere, ombrelloni, un gazebo di 40 metri quadrati e un pannello pubblicitario, posizionati sul suolo pubblico senza le opportune autorizzazioni.

Oltre 9 mila euro di multa

Complessivamente, le violazioni accertate hanno portato a sanzioni amministrative per un importo superiore a 9.000 euro. Il titolare del locale è stato segnalato all’autorità giudiziaria con l’accusa di occupazione abusiva di suolo pubblico, danneggiamento e deturpazione di un immobile vincolato per interesse storico-artistico, nonché per avere effettuato un ampliamento edilizio non autorizzato.

Altri sequestri in città

L’1 luglio sono stati temporaneamente sequestrati altri due locali posti in via Mazzini, a Palermo. Sono stati chiusi dalla polizia municipale due pub Iberico e Socio Urban Garden in via Mazzini a Palermo. I due titolari sono stati multati e denunciati. I controlli sono scattati dopo una serie denunce ed esposti presentati dal comitato dei residenti.

Al pub Iberico gli agenti della polizia municipale hanno contestato gli impianti di amplificazione non a norma, l’occupazione di suolo pubblico, la perizia fonometrica non regolare, la presenza di strutture edile in acciaio piantata al suolo e non removibile e l’ampliamento edile con una tettoia coibentata. Contestata anche la scia con diversa destinazione d’uso.

Sono state elevate sanzioni per 2500 euro. Il titolare è stato denunciato per invasione di suolo pubblico, edificazione di struttura e ampliamento dell’immobile. Sono stati apposti i sigilli. Anche per il pub Socio Urban Garden sono state contestate le stesse irregolarità.

Sono scattate multe per 5.400 euro. Anche per il titolare del locale sono scattate denunce per occupazione di suolo pubblico, edificazione abusiva e ampliamento dell’immobile e perché utilizzava una struttura edile prima del rilascio del certificato di collaudo statico e perché utilizzava una struttura edile prima del rilascio dell’autorizzazione antisismica. Anche in questo caso sono scattati i sigilli.

I titolari hanno già impugnato i provvedimenti della polizia municipale e sono certi di potere riaprire quanto prima.