Il sindacato di polizia Libertà e Sicurezza ha scritto al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per chiedere che vengano inclusi nella distribuzione delle mascherine anche gli agenti di polizia che saranno realizzati dal distretto produttivo Meccatronica.

“Nonostante i ripetuti ed accorati appelli, così come i sanitari, anche i poliziotti siciliani sono chiamati a combattere in prima linea una guerra contro un nemico subdolo, forte e sconosciuto, sostanzialmente a mani nude – dichiara il segretario provinciale di Palermo Pasquale Guaglianone – le risorse numeriche in termini di dispositivi di protezione individuale nonché delle mascherine chirurgiche sono gravemente insufficienti, circostanza che pone i poliziotti a rischio di essere, loro malgrado, veicolo di contagio presso i propri familiari. Per questo la richiesta al presidente Musumeci”.