Il sindaco: "C'è chi ha tentato di forzare la zona rossa"

Aumentano i contagiati nella Rsa Villa delle Palme a Villafrati, diventata zona rossa da martedì. Adesso i positivi al Covid-19 sono 74.

A renderlo noto è stato il sindaco Franco Agnello nel corso di una diretta Facebook. Ad essere risultati positivi sono stati 50 anziani e 24 operatori. Due positivi in più.

I risultati sono arrivati in queste ore. Dei cinquanta pazienti positivi 3 sono morti.

“La situazione – dice Agnello – finora è sotto controllo perché si tratta di casi interni sostanzialmente alla Rsa dalla quale è iniziato tutto. Stiamo però facendo tamponi anche a quelle persone che, per ragioni lavorative, sono ancora adesso a contatto con il pubblico come chi lavora nei panifici, in farmacia. E anche ai medici e a chi è impegnato nella raccolta dei rifiuti. Attendiamo per i prossimi giorni l risultato di cento test”.

Il sindaco denuncia che qualcuno ha tentato di forzare la zona rossa. “Alcuni – dice – hanno provato a forzare le transenne. Vi ricordo che è un reato penale. Questo comportamento poi denota irresponsabilità. Uscendo dal comune mettete a rischio la salute delle persone e anche la vostra. Solo se rispettiamo le regole i tempi dell’isolamento si riducono. Anzi, invito chi nota anomalie, a segnalarle alle autorità”.