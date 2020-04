La richiesta del consigliere comunale Ferrandelli

“Sono allarmato per quanto sta avvenendo nel nuovo focolaio nella clinica Villa Maria Eleonora e credo che la comunità tutta abbiamo il diritto, come successo a Villafrati, Troina, Salemi, l’entità del problema e di essere rassicurati dalla prima autorità sanitaria locale circa le misure messe in campo”.

E’ la richiesta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli su quanto sta avvenendo nel nuovo focolaio a Palermo.

“Sono molto preoccupato – aggiunge Ferrandelli – del mantenimento dei risultati che la collettività palermitana ha tenuto in queste ore. Sono preoccupato perché vedo poco presidio del territorio come ieri ho avuto modo di dire al sindaco e troppe persone in giro per le strade del capoluogo”.