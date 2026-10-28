Domenica 1 novembre 2026, alle ore 19:00, Zō Centro Culture Contemporanee di Catania ospita SIRENE, lo spettacolo immaginato dall’attrice e autrice Paola Lorenzoni, ispirato ai versi del poeta belga Charles Van Lerberghe.
Un viaggio poetico tra parola, musica dal vivo e danza, nel quale prende forma il dialogo tra Eva e le Sirene, creature del mare che interrogano il mistero dell’esistenza, il desiderio, l’amore e la morte.
La voce recitante di Paola Lorenzoni incontra la chitarra del maestro Nicola Buffa e la danza di Emanuela Amina, in una composizione scenica dove parola, suono e movimento si intrecciano.
In scena:
Paola Lorenzoni – voce recitante
Nicola Buffa – chitarra
Emanuela Amina – danza
Domenica 1 novembre 2026, ore 19:00
Zō Centro Culture Contemporanee – Catania
Biglietti: €5 – €10
Informazioni e acquisto: www.associazioneluogocomune.it
Produzione: Centro Culturale Mobilità delle Arti.
Lo spettacolo è inserito in Energie Urbane 2026, nell’ambito di Palcoscenico Catania, progetto di LUOGOCOMUNE.
Luogo: Zo Centro Culture Contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA
Tipo evento: Spettacolo
Data Inizio: 01/11/2026
Data Fine: 01/11/2026
Ora: 19:00
Artista: Paola Lorenzoni
Prezzo: 10.00
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