La partecipata del comune di Palermo, SISPI parteciperà come candidato al Premio Innovazione SMAU 2024, che si svolgerà nell’ambito della 61^ edizione di SMAU Milano (29-30 ottobre, Fiera Milano City-MiCo) col progetto “Palermo Nascosta in VR”. Un progetto che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico della città attraverso l’uso della realtà virtuale, offrendo visite immersive e dettagliate di luoghi significativi dal punto di vista storico e culturale oramai difficilmente visitabili. La sua partecipazione avverrà all’interno della sezione della rassegna dedicata ai “casi di successo” dove aziende pubbliche e private narrano dei loro impegni in processi di innovazione. Tra gli altri Terna, ITA, Enel, Inps, etc. Durante l’evento SMAU la Presidente di SISPI Giovanna Gaballo presenterà il progetto candidato durante un Live Show al quale parteciperanno come relatori altre imprese e player dell’innovazione.

Esperienza immersiva in VR

Il progetto “Palermo Nascosta in VR” offre un’esperienza unica, dettagliata e immersiva, permettendo ai visitatori di esplorare virtualmente i tesori nascosti di Palermo con una definizione che rende giustizia alla ricca storia e cultura della città. La riproduzione digitale, oltre a consentire di visitare siti altrimenti inaccessibili, permette anche di apprezzare dettagli che una visita in loco non consentirebbe di vedere, ad esempio, minuziosi dettagli dell’affresco di un soffitto storico.

La presidente Gaballo commentando la sua presenza alla SMAU di Milano ha dichiarato “continua il nostro percorso che mette insieme innovazione e digitalizzazione per offrire ai nostri utenti progetti capaci di proiettare questa azienda al posto che le compete. SISPI è, e vuole essere sempre di più uno strumento utile alla città di Palermo e questo progetto che vuole fare conoscere la nostra città, la sua storia utilizzando il meglio delle nuove tecnologie ne è la prova evidente. Siamo onorati e contenti di partecipare al premio SMAU come “caso di successo”, continuando il percorso che l’Azienda porta avanti”.<