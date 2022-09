Sito della Regione Sicilia in down per qualche minuto. A chi cercava di collegarsi, all’indirizzo www.regione.sicilia.it, appariva l’inequivocabile e purtroppo non rara scritta “503 service temporaly unavalaible”, che significa semplicemente che il server non poteva essere raggiunto. I disagi sono durati solo qualche minuto, il tempo per i tecnici di risolvere il problema.

I precedenti

Non è la certo la prima volta che il sito della Regione Sicilia va in down. E’ successo abbastanza spesso per esempio per quanto riguarda i bonus, i click day, quando ovviamente gli accessi erano in numero enorme, ma non si sono prese le dovute misure per impedirlo.

Il caso del Bonus Sicilia

Il primo tentativo del Bonus Sicilia ha mai visto neanche iniziare il click day, con pronti via, e subito un problema tecnico non risolvibile: dopo le segnalazioni di malfunzionamento del portale avanzate dalle opposizioni alla giunta di Nello Mysumeci, la conferma del flop per l’assegnazione del Bonus tanto atteso dalle imprese. Con relative polemiche.

«Da settimane Sicindustria manifesta tutte le perplessità circa il metodo e i requisiti di accesso di uno strumento che ha già manifestato tutta la propria inadeguatezza», attacca la sigla regionale di Confindustria. In Sicilia – disse Sicindustria – «il sistema del click day è diventato per gli imprenditori un vero e proprio calvario. Anzi peggio. Sicindustria continua pertanto a ribadire la necessità di una maggiore efficienza ed efficacia nei processi di assegnazione delle risorse pubbliche e una valutazione dei progetti da finanziare non sulla base di un sistema troppo spesso malfunzionante e basato solo sulla rapidità di un click, ma su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi per progetti produttivi capaci di generare ricchezza».