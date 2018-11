Lo dice il sindaco di Lercara Friddi Luciano Marino

“La situazione è molto seria anche perché sta ricominciando a piovere e il fiume Morello e tutti gli affluenti attorno si stanno di nuovo pericolosamente ingrossando.

Al momento la statale Palermo Agrigento è chiusa dall’uscita di Lercara fino a Castronovo, ma mi dicono che la situazione è molto seria anche a Vicari ci sono state frane e a Prizzi. So che la situazione è molto critica anche nel corleonese dove ci sarebbero altre frane”.

Lo dice il sindaco di Lercara Friddi Luciano Marino. In zona stanno arrivando diverse squadre dei vigili del fuoco anche da Palermo e dalla provincia.

“Bisogna intervenire sulla pulizia degli attraversamenti – aggiunge il sindaco – abbiamo pronto un progetto già finanziato per la manutenzione ed è bloccato per un parere del genio civile. In queste ore con la forza dell’acqua è saltata una paratia”.