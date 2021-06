I risultati resi noti nel corso di un webinar Cisl

Per il sindacato, la Sicilia resta la prima regione in Italia per lo smaltimento in discarica con il 35%

L’incremento della raccolta differenziata è ancora bassa a Palermo, Catania e Messina

Recupero energetico, la Sicilia è l’unica regione d’Italia senza alcuna struttura industriale

La Cisl Sicilia ha dedicato un webinar al tema della gestione dei rifiuti urbani ed economia circolare per lo sviluppo sostenibile. I risultati, secondo il sindacato, vedono l’isola al primo posto per lo smaltimento in discarica nonostante ci siano stati tentativi di inversione di marcia e non va meglio sul fronte del recupero di energia.

Il 35% contro il 10% stabilito dall’Ue e da Italia

“La Sicilia – si legge nella nota della sigla sindacale – resta la prima regione d’Italia per smaltimento in discarica dei rifiuti nonostante i positivi tentativi di inversione di marcia nella politica di settore. Ben il 35 per cento contro il dieci per cento massimo stabilito dall’Ue e anche dal nostro Paese. E la discarica è la modalità più inquinante e costosa di smaltimento. La Cisl ritiene che vada incoraggiata e incentivata la gestione integrata del processo: dalla prevenzione e riduzione al riuso e riciclo degli scarti. Al loro recupero energetico”.

Incremento differenziata ancora basso in grandi città

Il webinar ha tra l’altro messo in luce che “la valorizzazione energetica dei rifiuti non può che riguardare la quota residuale”, a valle di un’organizzazione del processo che deve coinvolgere, secondo una logica di tipo industriale, il 41 per cento della quota organica prodotta nell’Isola; l’allungamento della vita utile dei beni; l’incremento della differenziata ancora troppo bassa soprattutto a Palermo, Catania e Messina. Infine appunto, il recupero di energia termica ed elettrica per la quota non riciclabile.

“Su questi temi – dice Sebastiano Cappuccio, segretario della Cisl regionale – chiediamo al governatore Musumeci di aprire il confronto con tutti gli attori sociali interessati al cambiamento. Noi vogliamo confrontarci sulle strategie e le modalità di sviluppo sostenibile anche alla luce della possibile crescita dell’occupazione e delle ricadute sui bilanci familiari”.

“Serve nuova governance”

Le inefficienze del ciclo, ha rimarcato Paolo Sanzaro della segreteria regionale Cisl, infatti “si riversano sui bilanci dei Comuni e su quelli delle famiglie in termini di maggiore incidenza della già pesante Tari. Serve una nuova governance”.

Insomma, per Saverio Scarpellino, economista e autore tra l’altro del libro ‘La parabola dei rifiuti. Da problema a risorsa. La sfida dell’economia circolare’, “i termovalorizzatori, secondo gli indirizzi Ue che l’Italia ha fatto propri, hanno senso in quanto consentono di chiudere il cerchio tra differenziata e riciclo lasciando in fondo al sistema le discariche. Esattamente il contrario di quello che fin qui si è fatto in Sicilia”.

Scarpellino ha spiegato che, riguardo alle 913 mila tonnellate di organico che la regione produce ogni anno, “il fabbisogno di impianti di compostaggio riguarda al momento 568 mila 500 tonnellate di biorifiuti”.

Sicilia senza struttura per recupero energetico

In tema invece di recupero energetico, la Sicilia è l’unica regione d’Italia senza alcuna struttura industriale. Pertanto il fabbisogno riguarda “tutte le 570 mila tonnellate di rifiuti che residuano una volta chiuso il processo, dalla differenziata al riciclo”.

Eppure, ha sottolineato il professore che gli impianti di ultima generazione “non sono dei meri inceneritori. E abbattono totalmente gli inquinanti”. Oltretutto, escludere a priori la chiusura della circolarità economica con la valorizzazione energetica, per la Cisl “rischierebbe di mantenere in vita sine die quel sistema arcaico che sono le discariche”.