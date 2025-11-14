Quattro palermitani sono stati denunciati dai carabinieri mentre stavano smaltendo un tappeto di estintori abbandonati in strada senza il rispetto delle norme ambientali.

Sono stati i motociclisti del nucleo radiomobile di Palermo a intervenire in via Del Pellicano dove sono stati trovati i quattro uomini dai 27 ai 38 anni che stavano svuotando 184 estintori rossi accatastati e pronti per essere caricati in un furgone.

I giovani hanno ammesso di avere ricevuto gli estintori da una persona e che volevano smaltirli come ferro vecchio senza alcuna autorizzazione allo smaltimento.

I carabinieri hanno così accertato che quei dispositivi erano carichi di polvere estinguente e dovevano essere trattati come rifiuti speciali, non come semplice materiale metallico.