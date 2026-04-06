Un pomeriggio dedicato alla passione per i motori si è trasformato in tragedia a Castelvetrano, nell’area che circonda il lago Trinità.

Un uomo di 49 anni, originario di Marsala, è rimasto vittima di un grave incidente mentre percorreva la pista da motocross della zona. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo necessario un intervento d’urgenza coordinato dalla centrale del 118.

​

La dinamica e le difficoltà nei soccorsi

​

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra, finendo violentemente al suolo. La natura del terreno, caratterizzata da tratti impervi e difficilmente accessibili, ha impedito all’ambulanza giunta sul posto di raggiungere direttamente il ferito. La zona del lago Trinità è infatti nota per la sua conformazione accidentata, che in questo caso ha rappresentato un serio ostacolo per i soccorritori di terra.

​

L’intervento dell’elisoccorso e il trasporto a Palermo

​

Per superare l’impasse logistica e garantire la massima rapidità nelle cure, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero del 118 è decollato immediatamente e, una volta individuato il punto dell’incidente, i sanitari sono riusciti a stabilizzare il quarantanovenne sul posto. All’uomo è stato riscontrato un importante trauma vertebrale, una lesione che ha spinto i medici a disporre il trasferimento immediato in regime di massima urgenza.

​Il centauro è stato quindi caricato a bordo del velivolo e trasportato in codice rosso presso l’ospedale Civico di Palermo. Attualmente il paziente si trova sotto stretta osservazione dei medici del capoluogo, che stanno valutando l’entità dei danni alla colonna vertebrale riportati nella caduta. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle verifiche di rito per accertare eventuali responsabilità o guasti tecnici che possano aver causato il sinistro.