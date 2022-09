il 29 settembre la presentazione dell'iniziativa della cgil sicilia

Il ruolo dei lavoratori e del sindacato nei processi di transizione ecologica: è il fulcro di un progetto al quale la Cgil siciliana lavorerà nei prossimi mesi realizzando analisi di contesto a livello generale e territoriale e costruendo percorsi partecipati di elaborazione e formazione finalizzati a un governo della transizione ecologica che produca buona occupazione e sviluppo.

Il progetto “Social green deal”, la presentazione domani a Isola delle Femmine

Il progetto “Social green deal” sarà presentato domani 29 settembre nel corso di un dibattito che si terrà dalle 9 alle 13.30 presso l’hotel Saracen di Palermo (Isola delle Femmine) e che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Cgil Sicilia.

Previsti gli interventi di Fracassi e Mannino

L’iniziativa si concluderà con l’intervento della vice segretaria generale della Cgil nazionale, Gianna Fracassi e del segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino che saranno intervistati sul palco dal giornalista Manlio Viola.

Dialogo sociale per evitare nuove disuguaglianze

“Il dialogo sociale – dice Stefania Radici, responsabile del progetto – è la strada affinché i processi di transizione ecologica non si traducano in nuove disuguaglianze sociali e territoriali e abbiano ricadute positive sul complesso del mondo del lavoro e per le comunità locali. Riteniamo a tale scopo fondamentale- aggiunge – il rafforzamento del ruolo delle relazioni sindacali e in tal senso puntiamo a disegnare percorsi di formazione affinché i rappresentanti sindacali siano consapevoli delle risorse a loro disposizione e di come utilizzarle”.

I report, l’Osservatorio e gli interventi degli esperti

Nel corso del progetto saranno realizzati vari report e istituito un osservatorio. Il dibattito dal titolo “La transizione ecologica in aree da rigenerare: sfide e opportunità per le comunità locali” sarà introdotto e coordinato dalla segretaria regionale Cgil Gabriella Messina. In programma gli interventi di ricercatori, esperti, delegati e rappresentanti sindacali.

Una importante occasione, dunque, promossa dal sindacato, di confronto e dibattito, che prende spunto dalla presentazione del progetto, elaborato affinché la transizione ecologica diventi realtà senza penalizzare nessuna categoria.