la nota della cgil sicilia

Un augurio di buon lavoro viene rivolto al neo presidente della Regione, Renato Schifani, dal segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

“Nuovo governo individui percorsi per lo sviluppo e l’occupazione”

“Chiusa la parentesi elettorale – scrive Mannino in una nota- il nostro auspicio è che i tempi di formazione del

nuovo governo siano quelli degli iter procedurali e solo quelli, per avere quanto prima un Esecutivo che si faccia carico dei problemi della Sicilia e dei siciliani nel confronto con le parti sociali e individui percorsi per lo sviluppo della Sicilia e il rilancio dell’occupazione”.

“Risposte mancate nella scorsa legislatura”

“Ci auguriamo in tal senso – aggiunge Mannino- che il confronto di merito, a cui diamo la nostra piena disponibilità senza alcuna pregiudiziale, possa essere avviato quanto prima alla ricerca di quelle risposte che sono mancate nella scorsa legislatura e che la crisi economica e occupazionale rende quanto mai urgenti”.

“Risposte per i giovani, cui occorre dar prospettive, per le donne, per l’intera collettività – rimarca Mannino – in termini di lavoro, di diritti, di welfare”.

“Sono necessarie riforme importanti”

Il segretario della Cgil regionale sottolinea che “il sindacato intende mettere ancora una volta a disposizione il patrimonio della propria elaborazione ed analisi, nell’interesse di chi rappresentiamo, per potere contribuire allo sviluppo sostenibile, al rilancio dell’occupazione, alle tutele per i soggetti più deboli, al superamento delle disuguaglianze sociali. Sono necessarie riforme importanti- afferma Mannino- come quelle dell’amministrazione regionale, del ciclo rifiuti, della forestazione, per citarne qualcuna. E’ necessario governare i processi di transizione energetica e assicurare alla Sicilia il rilancio dell’apparato produttivo”.

“Legalità precondizione per lo sviluppo della Sicilia”

Mannino sottolinea che “ci sono cospicue risorse che vanno utilizzate su progetti validi e per percorsi credibili, assicurando la piena legalità che è precondizione per lo sviluppo della Sicilia. Su questi temi – conclude- chiederemo al nuovo governo regionale segni e azioni inequivocabili nell’esercizio del nostro ruolo. Chiusa la campagna elettorale si passi quanto prima possibile a un’azione di governo che abbia al centro gli

interessi della collettività”.