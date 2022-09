lo chiede la cisl sicilia

“Congratulazioni al neo-presidente della Regione Renato Schifani. A cui auguriamo buon lavoro”. Così la Cisl Sicilia per voce del suo segretario, Sebastiano Cappuccio.

Tante le sfide per il nuovo inquilino di Palazzo d’Orleans

Per il sindacato, le sfide che attendono il neo inquilino di Palazzo d’Orleans, non sono semplici. Anzi. “Dalla sanità ai rifiuti, dalle infrastrutture al welfare, dai nodi della competitività e dell’attrazione degli investimenti a quelli della burocrazia, del Pnrr e della creazione e sicurezza del lavoro”.

Ora confronto sulle politiche economiche e sociali della Regione

“Tutti temi cruciali, tanto più nella difficile situazione interna e internazionale che viviamo. Questioni per le quali passa il futuro della nostra terra”. Per questo, scrive la Cisl, “ci aspettiamo che, appena possibile, il neo governatore apra un confronto puntuale e non occasionale sugli indirizzi delle politiche economiche e sociali della Regione, con le forze produttive e i rappresentanti del mondo del lavoro”.

Gli obiettivi: crescita dell’economia e serenità dei lavoratori

Si legge a conclusione della nota della Cisl: “Affinché istituzioni, sindacati e imprese possano tutti, ciascuno per la propria parte, dare un contributo, nel segno della protezione sociale, della crescita dell’economia e della serenità dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Anche la Uil ha fatto un appello a Schifani

Dai sindacati dunque iniziano ad arrivare appelli e richieste per il neo governatore della Sicilia. “Non è vero che l’Italia va a due velocità, la Sicilia è ferma. Anzi, arretra. Lo abbiamo detto al nostro congresso, lo ripetiamo a maggior ragione oggi augurando buon lavoro al nuovo presidente della Regione. A lui chiediamo una piccola rivoluzione: sia voce dei siciliani in tutte le sedi istituzionali, nazionali e internazionali, perché finalmente i siciliani abbiano ciò che meritano. Rispetto e pari opportunità!”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil siciliana, in una lettera aperta di “buon lavoro” al neoeletto presidente.

La soddisfazione di Musumeci

“Lascio Ente libero e con carte in regola”. Sono le parole dell’ormai ex governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ha lasciato ai social le proprie dichiarazioni post voto. Musumeci, in particolare, si complimenta con il neo eletto presidente della Regione Renato Schifani a cui passa il testimone dopo essersi dimesso dalla carica di governatore. Musumeci andrà al Senato in forza alla elezione avvenuta grazia alla sua candidatura nel collegio uninominale di Fratelli d’Italia.

“Mi sono complimentato con il presidente Renato Schifani. La sua elezione e la vittoria del centrodestra siciliano confermano il gradimento degli elettori verso il buon governo degli ultimi cinque anni”. Queste le parole di Musumeci che ha voluto dire la propria su Facebook.

“Lascio al neo presidente una Regione finalmente con le carte in regola e libera da ogni condizionamento esterno e interno. Congratulazioni e buon lavoro anche ai deputati che siederanno a Sala d’Ercole”, ha concluso il neo senatore Musumeci.