Il post sui social dell'ex governatore

“Lascio Ente libero e con carte in regola”. Sono le parole dell’ormai ex governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ha lasciato ai social le proprie dichiarazioni post voto. Musumeci, in particolare, si complimenta con il neo eletto presidente della Regione Renato Schifani a cui passa il testimone dopo essersi dimesso dalla carica di governatore. Musumeci andrà al Senato in forza alla elezione avvenuta grazia alla sua candidatura nel collegio uninominale di Fratelli d’Italia.

La vittoria conferma il nostro buon governo

“Mi sono complimentato con il presidente Renato Schifani. La sua elezione e la vittoria del centrodestra siciliano confermano il gradimento degli elettori verso il buon governo degli ultimi cinque anni”. Queste le parole di Musumeci che ha voluto dire la propria su Facebook mentre ancora le sezioni erano in fase di spoglio ma il risultato appariva già scontato vista la schiacciante vittoria della coalizione di centrodestra che sosteneva Renato Schifani.

Regione estranea a ogni condizionamento

“Lascio al neo presidente una Regione finalmente con le carte in regola e libera da ogni condizionamento esterno e interno. Congratulazioni e buon lavoro anche ai deputati che siederanno a Sala d’Ercole”, ha concluso su Facebook il governatore dimissionario della Sicilia e neo senatore di Fratelli d’Italia, Nello Musumeci.

Musumeci eletto alla Camera dei Senatori

“Grazie a tutti i siciliani per il voto a Fratelli d’Italia, a Giorgia Meloni per aver creduto in me, ma soprattutto a Catania, la mia città, che ancora una volta mi ha dato fiducia. Con oltre 150.000 voti sono stato eletto senatore. Il mio impegno per la Sicilia continuerà anche al Parlamento nazionale. Grazie”. Così Musumeci ha annunciato la propria elezione a Senatore sempre su Facebook. A Catania, in particolare, si è infatti ‘consumato’ il big match tra lo stesso Musumeci e Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina e candidato alla presidenza della Regione Sicilia. Il governatore uscente ha triplicato di fatto il risultato conseguito dal leader di ‘Sud Chiama Nord’ De Luca.