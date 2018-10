La società scientifica di riferimento per oltre 16mila medici della Specialità

Il prof. Antonello Giarratano, ordinario di Anestesiologia dell’Università degli Studi di Palermo, è stato eletto Presidente Designato della Società Scientifica Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti).

Giarratano, 56 anni, è Direttore della Scuola di Specializzazione di Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore e afferente al Dipartimento DiChirons, diretto dal prof. Francesco Moschella, ha raggiunto il prestigioso obiettivo venendo eletto alla presidenza per il triennio 2021-2024 con un ampio consenso e ha assunto, per il triennio in corso, la carica di Presidente designato-Vice presidente.

La Siaarti è la società scientifica di riferimento per oltre 16mila medici della Specialità ed è accreditata dal Ministero della Salute ai fini della elaborazione delle linee guida e della buona pratica clinica.