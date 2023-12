Gran parte dei fondi sarà destinata a squadre dei campionati nazionali

Fondi per le casse delle società sportive palermitane. Dall’Amministrazione Comunale è stato emanato un atto di indirizzo per la predisposizione delle procedure per l’assegnazione di contributi per l’attività sportiva svolta da società militanti nei campionati di Serie A e Serie B nazionali, ma anche per ASD e SSD che operano a livello provinciale o locale. Un fondo da 650.000 euro atteso da tempo e su cui saranno avviate a breve le procedure per l’erogazione dei fondi.

La suddivisione dei contributi

Il contributo prevede un monte economico a disposizione da 650.000 euro. La gran parte delle risorse, circa 603.000 euro, andranno alle società sportive palermitane operanti nei campionati professionistici nazionali. Un modo, quindi, per sostenere le eccellenze sportive del capoluogo siciliano. Ma non verranno dimenticate le realtà locali, per le quali sarà messa a disposizione la restante quota parte (47.000 euro). Le domande saranno analizzate da una commissione preposta dal Comune. Non sarà predisposto una vera e propria graduatoria, ma bensì verranno assegnate risorse in base alle spese prodotte durante la stagione sportiva. L’esito delle richieste dovrebbe arrivare entro poche settimane.

Anello: “Sosteniamo le società sportive palermitane”

A volere l’atto l’assessore allo Sport Alessandro Anello. L’esponente della Lega sta provando, fin da subito a dare un nuovo impulso ad un mondo che soffre non solo l’effetto dell’aumento dei costi dei viaggi ma anche e soprattutto alla necessità di dover far fronte alla carenza di impianti all’altezza della quinta città d’Italia. Problemi che non si risolveranno in un giorno, ma da qualche parte bisognerà pur iniziare. “L’intervento partecipativo è un sostegno concreto che le società sportive attendevano da tre anni e per questo ringrazio il sindaco Lagalla che alcuni giorni fa ha fatto sì che si prelevassero dal fondo di riserva le risorse necessarie per garantirlo – chiarisce Alessandro Anello -. Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato perché rappresenta una boccata d’ossigeno importante per le realtà cittadine che a livello agonistico si distinguono con ruoli di primo piano nel panorama nazionale”.