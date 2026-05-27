Non un dj set, non un concerto, ma un racconto musicale condiviso. Domenica 31 maggio alle 19 il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) inaugura “Songs I Love… that you’ll love too”, un nuovo progetto pensato per mettere al centro la musica amata, quella capace di definire identità, emozioni e percorsi personali.

La formula è semplice e unica: invitare musicisti, artisti e protagonisti della scena alternativa a selezionare e condividere le canzoni che più li rappresentano. Alcune serate avranno un tema preciso, altre seguiranno percorsi più liberi, ma il cuore del format resterà sempre lo stesso: creare uno spazio di ascolto e connessione attraverso i brani che hanno segnato vite, immaginari e sensibilità differenti.

Il primo appuntamento vedrà protagonista Fabrizio Cammarata, cantautore palermitano dalla forte vocazione internazionale, capace di intrecciare indie folk, sonorità mediterranee e scrittura intimista. L’evento si svolgerà nella sala del PunkFunk SideKick, proprio all’orario dell’aperitivo: un ambiente raccolto e informale dove il dialogo tra musica e presenti sarà parte integrante dell’esperienza. L’obiettivo non è intrattenere in modo convenzionale, ma “mettere a nudo” gusti, riferimenti e personalità degli ospiti attraverso una selezione di canzoni profondamente personali.

Per la serata inaugurale, Cammarata ha scelto il tema “Isole e moltitudini”, una selezione di brani dedicata all’esplorazione dell’identità come realtà complessa e stratificata. Un concetto che attraversa anche il suo ultimo album “Insularities”, prodotto da Dani Castelar e Roberto Cammarata, costruito attorno all’idea che ogni individuo sia un’isola attraversata da molteplici mondi interiori.

Nato a Palermo, Fabrizio Cammarata è considerato una delle voci più riconoscibili della nuova scena cantautorale indipendente siciliana. La sua musica attraversa lingue e culture diverse – dall’inglese al siciliano, passando per italiano e spagnolo – dando forma a un universo sonoro personale ma aperto al dialogo con il Mediterraneo e con le esperienze del viaggio. Nei suoi brani convivono introspezione, ricerca identitaria e una continua tensione verso l’incontro con l’altro.

Con “Songs I Love… that you’ll love too”, il PunkFunk avvia un nuovo calendario di appuntamenti domenicali diversi da una classica performance live, pensati per creare nuove forme di ascolto.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

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